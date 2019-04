Arai con il team STARD di Stohl per l’ERC

Hiroki Arai ha scelto di correre nel FIA European Rally Championship per fare esperienza a livello internazionale.

Il 25enne si è accordato con il team STARD di Manfred Stohl per prendere parte all ERC1 Junior con una R5, entrare nel programma di crescita per i giovani e gareggiare anche in Giappone.



Arai è figlio del celebre Toshi Arai, che in passato è stato portacolori di Stohl Racing nell'ERC nel 2013.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC: "E' una bella notizia sapere che Hiroki entri a far parte della famiglia ERC. Potrà fare esperienza e crescere confrontandosi coi suoi colleghi dell'ERC1 Junior. E' un programma intelligente perché farà due gare su terra e due su asfalto".



Stohl ha aggiunto: "Siamo molto contenti che Hiroki entri nel nostro programma giovani. Abbiamo lavorato con lui fin da giovanissimo, ha talento e promette bellissime cose per il futuro. Intanto concentriamo i nostri sforzi anche sul World RX, per cui la stagione 2019 di STARD si preannuncia molto interessante. Siamo curiosi di vedere Hiroki all'opera".



Il giapponese comincerà la sua avventura da Rally Liepāja, poi correrà Rally Poland, Rally di Roma Capitale e Barum Czech Rally Zlín.

