Arai fuori, sfuma il podio in ERC1 Junior a Zlín

Hiroki Arai ha visto sfumare le chance di podio in FIA ERC1 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín andando fuori strada nella PS2.

Il pilota del Team STARD, assieme a Mattias Adielsson (Sweden National Team) e Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) poteva superare in classifica l'assente Alexandros Tsouloftas, ma nella "Březová" ha perso il controllo in sovrasterzo della sua Citroën C3 R5 piombando in un fosso senza poter uscirne e ripartire.



La prova è stata vinta da Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team), che ha passato il leader dell'ERC1 Junior Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies).



Problemi anche per Miroslav Jakeš (Samohýl ŠKODA Team), che ha perso un minuto per aver visto volare via una ruota anteriore della sua macchina, mentre Simon Wagner è scivolato da 4° ad 11° a causa dell'influenza che l'ha colpito stanotte.

