Hiroki Arai affronta il suo primo Rally Liepāja e il debutto in FIA ERC1 Junior Championship.

Il pilota della STARD salirà a bordo della sua Citroën C3 R5 arrivando direttamente dal Giappone per provare le gomme Yokohama con il navigatore Ilka Minor.



“E' una sfida unica - ha detto il 25enne figlio di Toshi Arai - Non sarà un rally semplice perché il livello è molto alto e i giovani hanno esperienza qui. Sarà una settimana impegnativa per me perché non conosco auto e co-pilota, per cui mi concentrerò sullo sviluppo delle gomme Yokohama.



Arai ha però già corso in Lettonia nel 2015 vincendo la sua categoria e terminando 5° assoluto.



"Quattro anni fa ho corso quie da quello che ho capito si tratta di un fondo più scivoloso di allora, un po' come quello della Finlandia".

The post Arai: “L’ERC è una sfida unica” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.