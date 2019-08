Arai: “Sono già stato a Zlin”

Hiroki Arai conosce già le PS del Barum Czech Rally Zlín, prossimo round del FIA European Rally Championship.

Il giovane giapponese ha guidato qui con sui padre Toshi quando quest'ultimo prese parte alla gara con la Subaru Impreza del Team STARD di Manfred Stohl, per cui avrà un'arma in più per puntare alla vittoria in ERC1 Junior.



“Mio padre ha corso il Barum Czech Rally Zlín con una Subaru R4 e ho avuto modo di salirci sopra per vedere le strade prima di prendere la licenza, quindi so cosa vado ad affrontare. So che sono strade molto veloci e tortuose, ma ho l'esperienza di Roma ad aiutarmi. Se dovesse piovere, mi aspetto che sia tutto più interessante e difficile. Yokohama sta lavorando duramente sulle gomme e spero di arrivare in Top5", ha detto Arai, che dopo il Rally di Roma Capitale ritrova al suo fianco Ilka Minor sulla Citroën C3 R5.

