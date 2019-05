Hiroki Arai è stato protagonista di un bel debutto nel FIA ERC1 Junior Championship con l'ottavo posto assoluto al Rally Liepāja.

A sottolineare la bella prova del giapponese, c'è da dire che era alla prima uscita con la Citroën C3 R5 e Ilka Minor al suo fianco, per sviluppare le nuove gomme Yokohama.



“Considerando che era la prima volta che facevo questo rally e con Ilka al fianco, il debutto con questa vettura e le gomme Yokohama da sviluppare è andato bene - ha detto il pilota della STARD, quinto fra i giovani - Possiamo migliorare molto in futuro, facendo progressi e raccogliendo informazioni. In un bivio sono andato lungo stallando, mentre domenica la macchina non passava alla modalità strada per problemi di connesione. Comunque sono soddisfatto".

The post Arai stupisce al debutto in ERC1 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.