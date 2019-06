Arai sulle orme del padre in Polonia

Hiroki Arai cercherà di ripercorrere le orme di suo padre Toshi nel FIA European Rally Championship, dato che prese parte alla gara di Mikołajki nel 2013 con la Subaru in Production Cup.

Il 25enne della STARD è alla seconda apparizione in ERC1 Junior Championship.



“Per me è un rally nuovo, non sono mai stato in Polonia prima d'ora - dice il giapponese - So che le PS sono con superficie morbida e mi piace andare ad alte velocità. Penso che la Top5 sia possibile, ma debbo raccogliere dati anche per Yokohama. In Lettonia le gomme hanno funzionato alla grande sull'asciutto, spero di essere competitivo anche in Polonia perché le condizioni saranno simili".



Al suo fianco ci sarà Ilka Minor sulla Citroën C3 R5.

