Arai: “Un rally difficilissimo”

Hiroki Arai ha completato il Rally di Roma Capitale al quarto posto in FIA ERC1 Junior Championship.

Al volante della sua Citroën C3 R5 gommata Yokohama, il giapponese ha affrontato una gara durissima con Jürgen Heigl al suo fianco per la prima volta.



“E' stato un rally difficile, il primo su asfalto con le Yokohama e questa macchina, e con Jürgen Heigl al mio fianco, probabilmente il più duro che potessi fare. Mi sono concentrato sul mio stile di guida per migliorare e durante la gara ci sono riuscito. Spero di poter mostrare un bel passo al Barum Czech Rally Zlín, abbiamo raccolto un sacco di dati sulle gomme e sarà bello correre ancora su questo fondo, spero di poter andare bene anche in futuro", ha detto il portacolori della STARD.

