Arai velocissimo al debutto in Polonia

Hiroki Arai ha confermato il suo potenziale ancora una volta in FIA ERC1 Junior Championship al debutto nel PZM 76th Rally Poland.

Il giapponese ha però commesso un errore domenica mattina andando a sbattere e con Ilka Minor si è dovuto ritirare quando era ormai sul podio della categoria.



“Siamo arrivati in una curva a sinistra difficile nella zona della foresta, si scivolava parecchio - spiega il pilota del Team STARD - Ho sbandato, ma non perché andavo troppo forte. Ero quasi riuscito a riprendere la macchina, ma ho colpito il fosso ed è iniziato il capottamento. E' un errore mio, ma la mia Citroën C3 R5 alla fine ha riportato solo danni alla carrozzeria perché motore, cambio e trasmissione erano a posto".



“In questo rally erano tutte difficili le PS perché diverse fra loro. Rispetto alla Lettonia, qui erano anche più strette e veloci, quando sei così vicino al bordo strada è sempre dura, ma credo che abbiamo fatto una bella esperienza e avuto buoni riscontri per le gomme Yokohama".

