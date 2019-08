Auto nuova, stessi obiettivi: Adielsson punta al podio in ERC1 Junior

Mattias Adielsson punta ancora al podio del FIA ERC1 Junior Championship per il prosieguo della stagione.

Il pilota dello Swedish National Team, affiancato da Andreas Johansson, aveva portato la Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team in Top3 di categoria in Polonia, ma per il Barum Czech Rally Zlín ha accettato l'offerta della Orsák Rally Sport, che gli affiderà una Ford Fiesta R5.



“Da tre settimane stavo provando a correre a Zlín e ormai l'avevo data per persa, anche se sono ancora in lotta per il podio dell'ERC1 Junior - ha detto lo svedese - Non potevo accettarlo, per cui ringrazio Jaroslav Orsák di avermi fornito questa grande occasione. Ringrazio Vincent e la Saintéloc per aver lavorato per me alla grande nelle scorse gare. Ora comincerò a lavorare con il nuovo team a Zlín, sperando di fare bene perché è importante per il futuro".



Adielsson aveva guidato la Ford Fiesta R5 nel 2017 per l'ultima volta e al Barum Czech Rally Zlín ha corso due volte con una R2, senza però finire gli eventi del 2015 e 2016.



“Sarà bellissimo correre ancora questo fantastico evento con una R5 per la prima volta, mi ricordo bene quando andai là nel 2015 con la R2, fu molto impegnativo e difficile, ma ho un bel piano per fare bene".

