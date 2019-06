Pedro Antunes torna al volante della Peugeot 208 R2 per il PZM 76th Rally Poland, quarto round del FIA ERC3 Junior Championship.

Dopo aver guidato la Ford Fiesta R2T al Rally Liepāja, il portoghese riprende l'auto con cui aveva cominciato la stagione.



"Torniamo con la Peugeot per il Rally Poland - ha detto il portacolori del FPAK Portugal Team ERC - Conosco la macchina, ma non il rally, anche se ho sentito dire che è simile al Liepāja con PS veloci e sterrate. Cercheremo nuovamente di divertirci e salire sul podio. So che sarà una lotta dura, non farò test prima dell'evento, ma scenderò in strada solo per le Libere".

The post Auto nuova, stesso approccio per Antunes appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.