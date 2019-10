Orhan Avcioglu al Cyprus Rally è riuscito a conquistare punti pesanti nel FIA European Rally Championship per la sua squadra.

Grazie al terzo posto in ERC3 del turco e al secondo di Chris Ingram, la Toksport WRT si è portata a casa 40 punti, riducendo a 2 sole lunghezze il distacco dal Saintéloc Junior Team quando manca solo il Rally Hungary in calendario.



“Volevo il podio e sono felicissimo di averlo raggiunto - dice Avcioglu - Il primo giorno abbiamo avuto qualche difficoltà, ho provato a sopravvivere ed è stata una buona strategia. Sono contento di aver chiuso un rally così duro, in macchina sembrava di essere in una sauna!"



Il Rally Hungary è in programma il weekend dell'8-10 novembre.

The post Avcioglu a punti dopo la… sauna appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.