Orhan Avcioglu torna a correre nel FIA European Rally Championship in occasione del Rally di Roma Capitale.

Il turco, che aveva preso parte alla stagione 2018 con la ŠKODA Fabia R5 della Toksport WRT, dopo alcuni problemi di budget ha dovuto rinunciare ad affrontare l'intero 2019 come programmato. Ora si pensa già al 2020, ma nel frattempo Avcioglu ha inserito la gara tricolore della prossima settimana, alla quale prenderà parte con una Peugeot 208 R2.



“Siamo tornati, seppur con solo una 2WD e senza turbo, ma va bene così - ha dichiarato il ragazzo di Istanbul - Siamo felicissimi e grati alla Toksport WRT per averci dato questa possibilità di fare i restanti quattro round dell'ERC3 in modo da prepararci al meglio per il 2020".



“Il 2018 è stato un ottimo anno di apprendistato con nuove gare e il piano era di fare altrettanto quest'anno, ma purtroppo problemi finanziari coi nostri sponsor ci hanno negato la possibilità di correre con una R5, ma ora sono contentissimo di poter ricominciare dal Rally di Roma Capitale, una delle mie gare preferite, con una Peugeot 208 R2 in ERC3".



Avcioglu in Turchia ha vinto più volte il titolo 2WD e nel 2017 il FIA Balkan Rally Trophy, cominciando la sua carriera con una Peugeot nel 2005. Nel FIA European Rally Championship è andato a punti in 5 occasioni, con Top5 al Cyprus Rally. Il 33enne ha chiuso 12° e 10° il Rally di Roma Capitale nelle precedenti occasioni.



Il suo programma è il seguente:

Rally di Roma Capitale (Italia), 19-21 luglio, asfalto

Barum Czech Rally Zlín, 16-18 agosto, asfalto

Cyprus Rally, 27-29 settembre, terra

Rally Hungary, 8-10 novembre, asfalto

The post Avcioglu torna a correre nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.