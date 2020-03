Azores Rallye, ecco la doppia Grupo Marques

La SuperSpeciale Grupo Marques dell'Azores Rallye si svolgerà due volte nel primo evento del FIA European Rally Championship 2020.

Inizialmente gli organizzatori avevano posto un solo passaggio sul percorso-spettacolo disegnato nella cava di Ponta Delgada, che però ora verrà affrontato per due volte nelle due tappe.



La prima sarà alle 16;13 locali del 27 marzo, mentre la seconda alle 12;04 del giorno successivo. La Grupo Marques è di 4,10km e vedrà i piloti combattere un 1 vs 1.



Cliccate qui per vedere il nuovo itinerario.

