Baran: “Sono pronto per altre gare nell’ERC”

Jarek Baran è tornato a correre nel FIA European Rally Championship al PZM 76th Rally Poland.

Il co-pilota polacco, che con Kajetan Kajetanowicz ha vinto tre titoli consecutivi fra 2015 e 2017, ha affiancato Aron Domżała arrivando in Top5.



"Mi sento come se non me ne fossi mai andato, l'ERC è una grande famiglia ed è stata una gara fantastica, faccio i complimenti ai vincitori - ha detto il navigatore - Sono felicissimo di essere qui, penso che Aron ora tornerà a fare i rally cross-country, ma io sono pronto per altri eventi della serie".



Baran ha anche commentato le prestazioni di Domżała sulla ŠKODA Fabia R5 della TGS Worldwide.



"Guida pulito e in modo naturale, deve solo imparare a stilare bene le note, che è quello che ho fatto io dandogli una mano in questi giorni. Sulla terra comunque va forte".

