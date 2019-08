Barum Czech Rally Zlin, fatti e statistiche

Il FIA European Rally Championship ricomincia la prossima settimana in Repubblica Ceca: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'evento.

DATI

Cosa: round 6 di 8 del FIA European Rally Championship

Quando: 16-18 agosto 2019

Dove: Zlín, Repubblica Ceca

Via: 16;00, 16 agosto, Náměstí Míru, Zlín

Arrivo: 16;58, 18 agosto, Náměstí Míru, Zlín

PS: 15

Distanza: 219,63km

Fondo: Asfalto

Precedenti (dal 2004): 15 (2004-2018)



*Valido per: FIA ERC1 Junior Championship, FIA ERC3 Junior Championship, ERC2, ERC3, FIA European Rally Championship - Teams, ERC Nations’ Cup, ERC Ladies’ Trophy, Abarth Rally Cup



Albo d'oro:

2015-2018: Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA Fabia R5)

2014: Václav Pech Jr/Petr Uhel (MINI John Cooper Works S2000)



Top5:

1: Zlín deve la sua fama a Tomáš Bat’a, che nel 1894 fondò la sua fabbrica di scarpe. Il suo ufficio, posto in un ascensore, è ancora presente nella costruzione della Regione al numero 21.

2: La città universitaria di Zlin è a 300km da Praga e a 220km da Vienna.

3: Zlín divenne Gottwaldov nel periodo 1949-1990 sotto la presidenza comunista di Klement Gottwald.

4: la prima edizione del Barum Czech Rally Zlín risale al 1971 e quest'anno è alla 48a. Il primo rally lo vinse Jan Halmažna su ŠKODA 1100 MB.

5: Lo sponsor Continental Barum è vicino ad Otrokovice, dove c'è il parco assistenza



PROGRAMMA

Sessione autografi: 19;00, martedì 13 agosto, Zlaté Jablko Shopping Centre, Náměstí Míru, Zlín

Prove Libere (per piloti prioritari): 8;00-9;30, 16 agosto, Pohořelice (4,40km)

Qualifying Stage (per piloti prioritari): 9;35-10;20, 16 agosto, Pohořelice (4,40km)

Shakedown (per i non prioritari): 10;25-13;00, 16 agosto, Pohořelice (4,40km)

Ceremonia d'apertura: 16;00, 16 agosto, Náměstí Míru, Zlín

Podio: 16;58, 18 agosto, Náměstí Míru, Zlín



Altre informazioni:https://www.fiaerc.com/event/barum-czech-rally-zlin-2019/

