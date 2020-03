Bassas è la nuova stellina del Rallye Team Spain per l’ERC3 Junior

Pep Bassas potrà seguire le orme del suo predecessore Efrén Llarena con la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo).

Il 26enne spagnolo è il nuovo pilota del Rallye Team Spain per lil FIA ERC3 Junior Championship, dove correrà affiancato da Axel Coronado con la Peugeot 208 R2 gommata Pirelli della Mavisa Sport, con cui si allenerà in questo weekend al Rallye Tierras Altas de Lorca.



Bassas come Llarena

Bassas si è guadagnato questa occasione vincendo il titolo del Beca Júnior R2 l'anno scorso, dunque cogliendo ciò che RFEDA ed Eurosport Events (promoter ERC) offrono al Campione, stessa cosa accaduta a Llarena e Sara Fernández nel 2018.



"Nel 2019 abbiamo raggiunto l'obiettivo di imporci nel Beca Júnior R2 guadagnandoci il premio di Real Federación Española de Automovilismo e diventando piloti del Rallye Team Spain", spiega.



Miglioramenti in programma

"Pep" non ha mai corso a livello internazionale e la sua prima avventura sarà l'Azores Rallye del 26-28 marzo, seguito dalla gara di casa sua, il Rally Islas Canarias del 7-9 maggio.



“Siamo molto contenti ed orgogliosi di questo progetto, inizieremo l'ERC3 Junior con l'obiettivo di essere davanti e vincere, ma sappiamo che i nostri avversari ci renderanno tutto difficile. Ce la metteremo tutta con la Mavisa Sport e il mio co-pilota Axel Coronado, penso che potremo fare bene".



Mavisa Sport, il posto perfetto

Dopo Efrén Llarena e Sara Fernández, divenuti campioni ERC3 Junior in due anni, la Mavisa Sport ora avrà Pep Bassas ed Axel Coronado da fare crescere. La squadra di Barcellona si conferma partner di RFEDA anche per il 2020.



Tanti partner in aiuto

Consejo Superior de Deportes (CSD), Reale Seguros, Loterías y Apuestas del Estado, Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Peugeot España, RACC, Pirelli, Federación Catalana de Automovilismo (FCA) e Total saranno al fianco di Bassas in ERC3 Junior.

