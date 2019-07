Basso resta al comando su Lukyanuk a Roma

Giandomenico Basso è sempre in testa al Rally di Roma Capitale sul Campione in carica del FIA European Rally Championship, Alexey Lukyanuk, dopo le prime 4 PS di oggi.

Dal canto suo, il russo della Saintéloc Racing ha sofferto mancanza di feeling già nella Affile-Bellegra, dove Basso aveva allungato a 40"1, poi il portacolori della Loran SRL ha stallato ad un tornante nella Rocca di Cave perdendo alcuni secondi, gestendo il vantaggio nella Rocca Santo Stefano e nella Guarcino.



Lukyanuk ha quindi ridotto a 30"3 il divario dal veneto quando mancano 4PS più le due superspeciali di Ostia.



Simone Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team) è terzo con la Ford Fiesta R5 con cui ha vinto la Affile-Bellegra, seguito da Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), leader dell'ERC1 Junior con la sua ŠKODA Fabia R5 davani a quella di Chris Ingram (Toksport WRT).



Andrea Crugnola dopo la foratura di ieri che lo aveva fato finire 10° sta risalendo e ora è quinto con 3 vittorie in PS oggi che gli hanno consentito di superare Ingram e Norbert Herczig (MOL Racing Team), portandosi a 14"8 da Mareš.



Herczig ed Ingram si sono scambiati le posizioni un paio di volte e ora sono separati da 4"2.



Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija) è in corsa per ottenere il secondo podio consecutivo in ERC1 Junior occupando l'ottava piazza assoluta davanti alla Hyundai di Umberto Scandola.



Hirokai Arai (STARD) sale 10° assoluto e quarto in ERC1 Junior, dato che Emma Falcón (Rally Team Spain) è incappata in problemi alla frizione. I due hanno in scia Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team) a 14"8.



Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) ha 20"4 su Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) in ERC3 ed ERC3 Junior, mentre Dariusz Poloński (Rallytechnology) continua a comandare in Abarth Rally Cup ed ERC2.

