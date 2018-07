Basso si avvicina a Lukyanuk

Giandomenico Basso torna in corsa per la vittoria al Rally di Roma Capitale avvicinandosi ad Alexey Lukyanuk in questo quinto round del FIA European Rally Championship.

Dopo che il russo era riuscito a tenersi dietro Nikolay Gryazin sabato, ora a tallonarlo c'è il veneto, che da 15"8 ha ridotto a 6"3 nella PS10 "Monastero" il suo distacco, prima che il leader della classifica lo precedesse per 1"2 in quella successiva tornando a 7"5.



Terzo Grzegorz Grzyb, con Paolo Andreucci ad insidiarlo dopo che i due hanno superato il leader dell'ERC Junior Under 28 Fabian Kreim, che assieme al co-pilota Frank Christian è alla prima esperienza a Roma, a differenza del polacco e del toscano che lo precedono.



Kreim è comunque in piena lotta per il podio avendo solo 11"4 da recuperare su Grzyb, mentre sesto c'è sempre Bruno Magalhães, il quale puntava a recuperare terreno nella PS9, che però è stata cancellata.



Il pilota della ŠKODA Motorsport, Juuso Nordgren, mantiene il settimo posto, seguito da Chris Ingram che è secondo in ERC Junior U28.



Dopo aver superato Fredrik Åhlin nell'ultima PS di ieri, l'inglese ha guadagnato sullo svedese portando il suo vantaggio a 18"6.



Decimo l'altro pilota della Toksport WRT, Orhan Avcioğlu, insidiato da Marco Pollara undicesimo, il quale si è portato a 12"9 dal turco.



Åhlin è terzo in ERC Junior U28, dove al quarto posto c'è Jan Černý , con Rhys Yates in Top5 e Gryazin sesto dopo essere tornato a correre oggi.



Mārtiņš Sesks e Tom Kristensson guidano la doppietta dell'ADAC Opel Rallye Junior Team in ERC Junior Under 27 davanti ad Efrén Llarena, il quale ha risolto i problemi di motore e con la Peugeot del Rally Team Spain è a 18" dal secondo posto.



Tibor Érdi Jr è in corsa per la vittoria numero tre dell'anno in ERC2 avendo un ampio vantaggio su Csaba Juhász e Sergei Remennik.



Aloísio Monteiro era tornato in azione oggi, ma nella PS11 il cambio della sua Fabia è rimasto bloccato in seconda marcia. In Classe RGT Andrea Modanesi ed Andrea Nucita hanno avuto altri problemi tecnici, restando comunque secondo e terzo. Non è ripartito Sindre Furuseth dopo i guai di ieri.

