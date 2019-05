Bei ricordi per Griebel al Rally Liepāja

Marijan Griebel torna a correre il Rally Liepāja, gara che gli provoca tanti ricordi.

Il tedesco, che oggi corre con la ŠKODA Fabia R5 della Baumschlager Rallye & Racing nel FIA European Rally Championship, nel 2016 si laureò Campione in FIA ERC3 Junior Championship con l'ADAC Opel Rallye Junior Team battendo Chris Ingram.



“Ho bei ricordi del Rally Liepāja, che ho fatto tre volte. Purtroppo nelle prime due edizioni eravamo in inverno e andai a sbattere. Nel 2016 dovevo vincere per aggiudicarmi il titolo ERC Junior e ci riuscii per pochissimi secondi diventando Campione! Fu uno dei giorni più belli della mia carriera e non lo dimenticherò mai”, ha detto Griebel.

