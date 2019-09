Florian Bernardi vuole prendere il massimo dei punti possibili in Classe FIA ERC3 al Cyprus Rally.

Per il pilota Renault si tratta della seconda gara su terra del FIA European Rally Championship, alla quale prenderà parte assieme a Victor Bellotto.



“Da inizio anno il nostro obiettivo è prendere punti sempre - ha detto il francese, vincitore del Rally Islas Canarias - Per ora ci siamo riusciti. Cipro è la seconda gara su terra che faremo dopo la Polonia e vogliamo terminarla senza rischi".



Oltre a fare da navigatore di Bernardi, Bellotto ha dato una mano nella logistica alla FA Competition per portare la Clio R3T a Cipro in tempo; due membri del team hanno infatti lasciato la loro sede di Abbeville il 16 settembre e vi faranno ritorno il 7 ottobre.



Foto: Erik Agostinelli/Florian Bernardi Rally Team

The post Bernardi a caccia di gloria in ERC3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.