Bernardi a punti a Zlin

Florian Bernardi è andato ancora a punti in FIA ERC3 al Barum Czech Rally Zlín.

Il vincitore del Rally Islas Canarias ha chiuso sesto per 0"6 al debutto nella gara ceca e si porta a casa 10 punti.



“E' stato un rally che richiede esperienza e difucia, ci servirà in futuro - ha detto il francese sceso dalla sua Renault Clio R3T - Anche se le prestazioni non sono state il massimo, ci portiamo a casa diverse cose imparate".



Bernardi ora penserà al Cyprus Rally del 27-29 settembre.

