Florian Bernardi vuole la vittoria in FIA ERC3 al Barum Czech Rally Zlín dopo aver ottenuto il podio alle Canarie.

Al volante della Renault Clio R3T preparata dalla FA Compétition, il francese affronta per la prima volta l'evento ceco.



"Dall'inizio dell'anno il nostro obiettivo è vincere il titolo del FIA ​​ERC3 e per riuscirci dobbiamo ottenere il successo a Zlin - commenta Bernardi - Qui la competizione è particolarmente elevata fra i soliti piloti della serie e quelli locali. Siamo in lotta con Jean-Baptiste Franceschi e Yohan Rossel, con cui siamo saliti sul podio al Rally Islas Canarias. Centrare lo stesso risultato spagnolo (Bernardi primo, Franceschi secondo e Rossel terzo) sarebbe imboccare la giusta direzione!"

The post Bernardi a Zlin per replicare le Canarie appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.