Bernardi batte Franceschi e vince in ERC3

Dopo una grandissima battaglia in ERC3, Florian Bernardi ha battuto Jean-Baptiste Franceschi per un soffio nonostante la grandissima rimonta da parte del pilota della Ford Fiesta R2T su quello della Renault Clio.

Nella PS8 i due erano divisi da 28"5, ridotti poi a 6"3 in un finale mozzafiato che ha visto Bernardi avere la meglio sul leader della Classe ERC3 Junior nonostante la rottura della barra antirollio.



Yohan Rossel (Peugeot Rally Academy) chiude sul podio con la sua 208 R2 a 21" da Franceschi.



Efrén Llarena (Rally Team Spain) è invece secondo in ERC3 Junior, sfruttando il ritiro di Sindre Furuseth per problemi ai freni, mentre terzo si piazza Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC) con la sua Peugeot 208 R2.



Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) chiude quarto davanti a Simon Wagner (Stengg Motorsport), con cui per tutto il giorno ha lottato sul filo dei secondi.



Il debutto di Grigor Grigorov termina con l'ottavo posto in ERC3 seguito da Sean Johnston (Saintéloc Junior Team), con il quale si è scambiato le posizioni un paio di volte.



Petr Semerád si era capottato nella PS2, ma durante la gara ha migliorato le sue prestazioni arrivando davanti a Kristóf Klausz ed Elias Lundberg, incappato in una foratura sulla Adam R2 dell'ADAC Opel Rallye Junior Team.



Nabila Tejpar completa la Top10 dell'ERC3 Junior con dietro Miika Hokkanen, tornato grazie al Rally2 dopo la doppia foratura che lo aveva fermato ieri.



La "Galdar" finale ha colto in fallo parecchi piloti. Roman Schwedt (Team ROMO) era settimo quando ha rotto il motore, mentre Roland Stengg (Stengg Motorsport) ha spaccato la sospensione posteriore.

