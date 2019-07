Florian Bernardi tornerà a correre in FIA ERC3 per il Rally di Roma Capitale dove ritrova il suo amato asfalto.

Dopo aver vinto il Rally Islas Canarias, il francese ha debuttato su terra al PZM 76th Rally Poland con la Renault Clio R3T e il co-pilota Victor Bellotto rimontando fino alla Top10 di categoria, ma adesso è venuto il momento di lottare per la vittoria.



“L'anno scorso c'eravamo e abbiamo lottato per la vittoria - ha detto Bernardi - Grazie a quell'esperienza, abbiamo tutto per provare a trionfare e sappiamo che carte giocarci".



Bernardi martedì proverà con la FA Compétition/R.Tec France.

The post Bernardi carico per il ritorno nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.