Bernardi pronto per scoprire la Polonia

Florian Bernardi si è allenato per il PZM 76th Rally Poland correndo su terra.

Pronto per scendere in azione nel FIA European Rally Championship e dare l'assalto all'ERC3, il francese ha passato una giornata al Drive Control Centre di Monteils dans le Gard, dove ha provato la sua Renault Clio R3T su percorsi sterrati.



“Praticamente ho scoperto tutto della terra perché non ho grande esperienza - ha commentato Bernardi, assistito da Laurent Clutier e dai tecnici delle sospensioni R.Tec durante il test - La giornata è stata positiva, abbiamo percorso 100km in vista della Polonia. Mi sono subito trovato bene con la Clio, abbiamo provato set-up diversi per acquisire dati e migliorare le sensazioni. Assieme al team penso che saremo in grado di essere a posto per la gara".



Bernardi verrà affiancato da Victor Bellotto sulla vettura della FA Compétition.

