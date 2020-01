Bernardi scelto da Renault per il Rallye Monte-Carlo

Florian Bernardi, vincitore nel FIA European Rally Championship in Classe ERC3, aprirà il Rallye Monte-Carlo.

Il francese è stato scelto da Renault Sport per condurre la nuova Clio 5 Rally nella gara d'apertura del WRC come auto 0, occasione d'oro per lui e il co-pilota Victor Bellotto.



“E' veramente stupendo aprire il Rallye Monte-Carlo - ha ammesso Bernardi - Avremo l'occasione di fare questa prima esperienza con la nuovissima Renault Clio 5 Rally in uno dei rally più leggendari del mondo. Dopo aver partecipato allo sviluppo, sono onorato di rappresentare Renault Sport in questa opportunità preziosissima per accumulare km con la vettura. Ringrazio Renault Sport ed Automobile Club de Monaco per la loro fiducia”.



Bernardi lo scorso anno ha corso cinque gare in ERC3 con vittoria al Rally Islas Canarias e quinto posto finale.

