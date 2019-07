Bernardi spera di continuare la striscia positiva in ERC3

Florian Bernardi si augura di continuare a volare fra i piloti dell'ERC3 al Rally di Roma Capitale.

Al volante della sua Renault Clio R3T, il francese aveva avuto problemi nella Tappa 1 accumulando un divario di 2' dai migliori, ma stamattina si è aggiudicato tutte le PS e ha superato Efrén Llarena (Rally Team Spain) e Roman Schwedt (Team ROMO) nella Guarcino.



“Con 4 vittorie sono passato terzo in ERC3 ed è bello, un buon loop - ha detto Bernardi - Spero che oggi pomeriggio vada altrettanto bene, la Clio è perfetta per queste strade"



In seconda posizione c'è Erik Cais con 39"1 di vantaggio sul transalpino.

