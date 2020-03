Tutti coloro che compreranno i biglietti per il Rally Liepāja entro il 20 marzo potranno avere un prezzo speciale di 15 euro.

Biļešu Serviss si occuperà della vendita presso i suoi punti, oppure sul sito bilesuserviss.lv, dei tagliando per gustarsi tutte le PS del round lettone del FIA European Rally Championship. Dal 21 marzo al 24 maggio il prezzo sale a 20 euro, mentre dal 25 maggio al 31 sarà di 30 euro.



In questa edizione non sarà possibile comprare biglietti per le singole PS, ma con un solo tagliando si potrà accedere a tutte le prove che si terranno tra Talsi e Liepāja.



C'è comunque l'accesso giornaliero che consentirà di vedere le tratte della Tappa scelta, mantenuto al prezzo fisso di 15 euro da qui all'evento.



I bambini fino a 10 anni e i disabili hanno accesso gratuito, mentre i pensionati hanno diritto ad uno sconto del 10% presso le sedi Biļešu Serviss.



Cliccate quiper maggiori informazioni e condizioni.

The post Biglietti scontati per il Rally Liepāja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.