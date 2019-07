BREAKING NEWS: Basso centra il 19° successo nell’ERC al Rally di Roma Capitale

Giandomenico Basso ha centrato il 19° successo nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale nonostante la pressione finale messagli da Simone Campedelli.

Il pilota della Loran SRL è ora ottavo nell'albo d'oro della serie agganciando Walter Röhrl e Bernard Béguin e ha sfruttato la sua esperienza per battere il rivale della Orange 1 M-Sport Rally Team, che regala alla M-Sport il primo podio della nuova Ford Fiesta R5.



“Sono molto felice, è stata una gara durissima, ringrazio la Loran SRL e il mio co-pilota Lorenzo Granai” ha detto Basso.



Brividi anche per il terzo posto, con Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing) e Andrea Crugnola che avevano iniziato le superspeciali di Ostia divisi da 1". Il varesino, fin lì con 11 successi su 14, ha continuato a volare andando a soffiare il podio al russo.



Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) festeggia la seconda vittoria consecutiva in ERC1 Junior Championship battendo Chris Ingram e chiudendo in Top5.



Dariusz Poloński (Rallytechnology) ottiene la prima vittoria in ERC2 ed Abarth Rally Cup dopo tre podi consecutivi.



Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) continua la striscia vincente in ERC3 ed ERC3 Junior precedendo Erik Cais.

