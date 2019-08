BREAKING NEWS: Filip Mares è il Campione 2019 dell’ERC1 Junior per 0″3!

Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) è il Campione 2019 del FIA ERC1 Junior dopo aver battuto Chris Ingram (Toksport WRT) al Barum Czech Rally Zlín.

Il ceco aveva cominciato l'ultima PS con 0"6 da recuperare sull'inglese, ma precedendolo per 1" alla fine lo ha sconfitto per 0"3.



“E' assolutamente fantastico, non ho parole ed è sicuramente il giorno più bello della mia vita - ha detto Mareš - Sono contentissimo e voglio ringraziare il mio team e tutti quelli che mi hanno dato una mano a rendere possibile tutto ciò. Sicuramente Chris ha fatto un grande lavoro per tutto il weekend, lo ammiro molto, ma è stata la gara della vita per me".



Nonostante abbia perso il premio di 100.000€ messo in palio dal promoter Eurosport Events per correre gli ultimi due round della serie, Ingram l'ha presa con filosofia.



“Ho fatto il massimo, grazie al mio team”, ha detto il britannico.



Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport) ha invece ottenuto il quinto successo consecutivo al Barum Czech Rally Zlín, con Mareš ed Ingram a completare il podio



*Soggetto a conferma della FIA

