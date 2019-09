Efren Llarena si porta a casa il titolo di Campione del FIA ERC3 vincendo il Cyprus Rally davanti ad Erik Cais.

“E' fantastico, è stata una delle gare più difficili che abbia mai fatto - ha detto lo spagnolo - Ad ogni curva c'era il rischio di forare e con PS di oltre 20km è sempre durissima".



La sua co-pilota Sara Fernández si aggiudica invece il titolo riservato ai navigatori.



“Siamo contentissimi, grazie al Rallye Team Spain, Peugeot Sport, le nostre famiglie e al team per averci sostenuto. Grazie anche alla Saintéloc per averci dato l'occasione di correre qui - ha detto la Fernández - E' stato il rally più duro di tutta la mia vita! Le temperature erano altissime e per il motore non era buono, ma nemmeno per noi. Siamo qui, è andato tutto bene, siamo felici".

The post BREAKING NEWS: Llarena vince a Cipro ed è Campione ERC3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.