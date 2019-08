BREAKING NEWS: Llarena vince in ERC3 Junior dopo la revisione dei tempi

Efrén Llarena ha vinto a tavolino le Classe ERC3 ed ERC3 Junior al Barum Czech Rally Zlín dopo che il tempo di Jean-Baptiste Francheschi è stato rivisto.

Il francese e il pilota del Rallye Team Spain si erano presentati all'ultima PS divisi da 4" e Franceschi ha preceduto lo spagnolo, garantendo al suo compagno di squadra Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) di vincere il titolo.



Dato però che la prova era stata interrotta dalla bandiera rossa per l'incidente a Martin Vlček (Hyundai), i due sono stati accreditati dello stesso tempo d'ufficio dai giudici, che successivamente lo hanno rivisto.



“Abbiamo ricevuto nuove informazioni sull'equipaggio #42 circa il tempo nozionale da assegnare nellaa PS15 e il direttore di gara ha deciso di rivedere il precedente risultato con un 15'23"9".



Llarena finisce quindi a quota 133 punti in ERC3 Junior e Torn a 132, anche se la decisione resta in bilico per via dell'appello.

