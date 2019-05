BREAKING NEWS: vittoria di Oliver Solberg al Rally Liepāja

Oliver Solberg ha conquistato una storica vittoria al Rally Liepāja, al debutto in FIA ERC1 Junior Championship.

Il 17enne figlio di Petter Solberg ha condotto la gara fin dal via, portandosi a casa 10 PS e il successo con 22"7 di margine su Alexey Lukyanuk.



Per il russo della Saintéloc il secondo posto è preziosissimo in termini di lotta per il titolo, dopo i due ritiri di cui era stato protagonista.



Mārtiņš Sesks conclude terzo assoluto e secondo in ERC Junior al debutto con una R5, mentre Chris Ingram termina quarto generale.



Ralfs Sirmacis vince in ERC2, Ken Torn in ERC3 ed ERC3 Junior.

