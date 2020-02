Breen con il Team MRF Tyres nell’ERC 2020

Craig Breen tornerà a correre nel FIA European Rally Championship per la stagione 2020 come portacolori di MRF Tyres.

Il 30enne era passato al WRC dopo il secondo posto del 2015 nella serie; nel Mondiale ha centrato due podi e più volte ha terminato a punti con quattro vetture diverse Rally2 (R5) che lo hanno portato a diventare pilota Hyundai.



L'irlandese continuerà il sogno legato alla massima categoria rallistica, ma in collaborazione con Hyundai Motorsport Customer Racing, MRF Tyres e BRC Racing Team quest'anno prenderà parte agli otto eventi dell'europeo a bordo di una Hyundai i20 R5.



“Sono molto contento di cominciare l'avventura con MRF Tyres - ha detto Breen, che al suo fianco avrà Paul Nagle - Lo scorso anno abbiamo lavorato assieme allo sviluppo delle gomme e penso che sarà una grande stagione con MRF Tyres, BRC Racing Team e Hyundai Motorsport Customer Racing. E' fantastico poter fare rally già affrontati in passato, assieme a gare nuove".



Arun Mammen, Vice-presidente e AD di MRF Tyres, ha aggiunto: “MRF Tyres ha una lunga e orgogliosa storia in India e nella regione Asia-Pacifico, nella quale ha vinto nove titoli. Questo era il momento giusto per provare ad affermarsi anche nel FIA European Rally Championship. Sappiamo che sarà una sfida molto impegnativa correre contro i rivali europei, ma siamo nei rally da tempo e speriamo di imparare e crescere ulteriormente".



Jean-Baptiste Ley, Coordinatore ERC per il promoter Eurosport Events: “Siamo contentissimi che MRF Tyres abbia scelto il FIA European Rally Championship per il suo ritorno ai rally internazionali per sviluppare il suo prodotto su una scena dove Michelin e Pirelli sono già attivissimi. Con Craig Breen e Paul Nagle, MRF avrà due collaboratori molto bravi. Craig è uno di quelli che ha già dimostrato il proprio talento a livello internazionale.



Breen, Nagle, BRC Racing Team e il Team MRF Tyres cominceranno la loro avventura dall'Azores Rallye del 26-28 marzo.

