Breen in lockdown attende l’ERC

Palestra e simulatore sono i passatempi di Craig Breen in questo periodo di che precede la stagione del FIA European Rally Championship.

Vediamo quindi come passa le giornare il portacolori del Team MRF Tyres.



“Digital-motorsports.com in Irlanda mi ha dato un simulatore per tenermi allenato. Non ho molto da fare, ma è incredibile cosa si può fare con queste cose e lo sfrutto tutto il giorno. E' divertente e mi sono iscritto ad alcune serie online. Inoltre utilizzo la palestra che ho in casa per tenermi allenato".

