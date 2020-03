Breen: “Un podio incoraggiante”

In attesa di correre nel FIA European Rally Championship, Craig Breen ha centrato il podio al SM-Itäralli in Finlandia al debutto con le gomme MRF.

Affiancato da John Rowan, l'irlandese ha piazzato terza la Hyundai i20 R5 con cui sarà nell'ERC.



"E' stata una grande giornata lungo le foreste finlandesi - ha scritto su Facebook il portacolori del BRC Racing Team - Strade incredibili e condizioni perfette, il terzo posto è molto incoraggiante. Era la prima volta che usavo le MRF sul ghiaccio e sono rimasto contento delle prestazioni, per il futuro c'è del potenziale da sfruttare bene. Ringrazio John Rowan per l'impeccabile lavoro alle note e la BRC per la preparazione della macchina".



Breen ora si preparerà per l'Azores Rallye del 26-28 marzo, dove con il Team MRF Tyres dovrà sviluppare le gomme indiane.



Foto: Hyundai Motorsport Customer Racing

