Domink Brož non sarà più al via del FIA European Rally Championship quest'anno, in attesa di trovare i soldi per correre nel 2020 stabilmente.

Dopo aver preso parte all'ERC3 Junior per due round nel 2019 (Azores Rallye e Rally Liepāja), il ceco ha fatto da meccanico ad Jan Talaš al Rally di Roma Capitale.



“Ho dato in noleggio la mia macchina in patria e non correrò il Barum Rally per risparmiare in vista della prossima stagione", ha detto Brož, che quindi salta il Barum Czech Rally Zlín del 16-18 agosto.

The post Brož e il futuro nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.