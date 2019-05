Broz torna nell’ERC contento

Dominik Brož ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il suo rientro nel FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team non aveva potuto guidare la sua Peugeot 208 R2 alle Canarie, ma ora assieme a Petr Tĕšínský correrà in Lettonia, gara che ha già fatto un paio di volte.



“Dopo aver saltato il Rally Islas Canarias per motivi logistici sono felice di tornare in Lettonia. Ringrazio i miei partner e la federazione ceca per il supporto. Il rally ha PS molto belle e proverò a dare il massimo", ha detto il ceco.

