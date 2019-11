Bútor: “Onorato di questa occasione”

Róbert Bútor sarà con onore al via dell'ultimo round del FIA European Rally Championship.

L'ungherese si era ritirato nel 2013, ma torna in azione al Rally Hungary con una ŠKODA Fabia R5.



“Quando mi ero ritirato avevo già detto che non avrei rifiutato l'occasione di correre, senza provare nulla comunque. Metto pressione su di me ed è la priorità, ci sono delle qualifiche per scegliere l'ordine di partenza, quindi non è uno scherzo. Farò del mio meglio e non regalerò nulla a nessuno, anche se non ho grande esperienza su asfalto con la ŠKODA".



“Ho fatto solo una gara con la Fabia due anni fa su questo fondo. L'anno scorso a Nyíregyháza le condizioni erano molto ostiche, con nebbia, pioggia e buio. Mi aspetto lo stesso perché si correrà dalle 8 di mattina alle 10 di sera e la giornata è lunga e dura. Ci sono 3 PS nuove e voglio impararle migliorando, chiaramente è la gara più difficile dell'anno".



Bútor ad inizio anno ha vinto il Veszprém Rally.

