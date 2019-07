Cais a caccia del riscatto su asfalto

Erik Cais punta a riscattarsi negli ultimi due round del FIA ERC3 Junior Championship che si svolgeranno su asfalto.

Il ceco ha infatti più esperienza su questo tipo di fondo e la conferma è arrivata sugli sterrati della Polonia e al Rally Liepāja, dove in entrambi i casi ha avuto incidenti.



“Voglio assolutamente un bel risultato a Roma, anche se so che ci saranno molti piloti veloci, per cui vediamo - ha detto il pilota dell'ACCR Czech Rally Team prima di salire sulla sua Ford Fiesta R2T per il Rally di Roma Capitale - Dobbiamo andare forte se vogliamo ottenere molto, spero che l'asfalto ci porti fortuna perché è un fondo che amo e dove vado sicuramente meglio che sulla terra".

