Erik Cais è salito per la prima volta sul podio del FIA ERC3 Junior Championship a Roma chiudendo alle spalle di Ken Torn.

Al volante della sua Ford Fista R2T, il pilota dell'ACCR Czech Rally Team - affiancato da Jindřiška Žáková - per sei volte è giunto in Top3 nei tempi.



“Sono molto contento - ha detto il portacolori della Orsák Rally Sport - E' stata una gara difficilissima, infatti molti dei migliori hanno sbagliato. E' il mio miglior risultato in un rally ad oggi e spero che questo mi porti bene per il Barum Rally, magari facendo anche di più! Nelle sezioni sconnesse c'erano ragazzi davvero velocissimi, ma ora sappiamo che possiamo cavarcela bene anche noi".

The post Cais centra il primo podio in ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.