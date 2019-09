Cais: “Che paura!”

Erik Cais ha rischiato grosso nella PS2 del Cyprus Rally.

Il ceco è protagonista dell'ERC3 e nella "SPARCO-Kefkara" ha avuto un brivido in una curva a destra.



“Ho sbandato finendo giù per la scarpata e rischiando di finire in un lago, mi sono preso una gran paura! - ha detto il pilota dell'ACCR Czech Rally Team - Dopo ho avuto problemi perché ho perso concentrazione, fra l'altro non ero contento dell'assetto nonostante il mio ingegnere dica che è buono. Comunque sterzo e grip sono buoni".

