Cais: “Difficile paragonare le bici ai rally”

Erik Cais quest'anno darà la caccia al FIA ERC1 Junior Championship con la nuovissima Ford Fiesta R5 MkII della Orsák Rallysport.

Il portacolori dello Yacco ACCR Team dall’età di 7 anni si è cimentato in bicicletta diventando anche corridore ufficiale nella World Cup, ma dopo l’incidente durante un allenamento nel 2017 ha dovuto recuperare dalla frattura quadrupla della clavicola. Terminato il lungo periodo di recupero, con suo padre Miroslav ha scelto di passare ai rally e il debutto al Barum Czech Rally Zlín si sarebbe potuto concludere con un successo in Classe 2WD, se non fosse stato per una foratura.



“E’ difficile paragonare le mountain bike ai rally perché le prove sono più corte, ma siamo in 400, mentre di macchine ce ne sono solo 20 o 30 e si corre per 2 giorni. Devo ancora imparare a sfruttare tutto il potenziale e a gestire tutte le PS dall’inizio alla fine, capendo dove si può spingere al massimo e dove invece controllare. In bici devi sempre andare al massimo e se sbagli è dura recuperare, mentre nei rally ci sono delle variabili. Voglio dare tutto per rendere orgogliosi quelli che mi sostengono”.



Foto: Lukáš Navrátil Photography/Erik Cais

