Erik Cais ha terminato l'Azores Rallye come miglior ceco in Classe FIA ERC3 Junior Championship.

Affiancato da Jindřiška Žáková, il giovanissimo ragazzo dell'ACCR Czech Team si è piazzato quinto in categoria al debutto.



“E' stato un rally incredibile, a tratti pareva Jurassic Park! - ha commentato scendendo dalla sua Ford Fiesta R2T - E' stato molto difficile perché era tutto nuovo per me, fra team, auto, co-pilota e gara. A volte facevo fatica a sentire le note. Era la seconda esperienza su terra, ma penso di aver fatto un ottimo lavoro e la prossima volta so che potrà andare ancor meglio. Mi sono divertito tantissimo, ma in questo rally ho avuto molte più difficoltà di quel che mi aspettassi".

The post Cais il migliore dei cechi in ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.