Cais in corsa per la vittoria in ERC3

Erik Cais è in prima piazza in ERC3 al Rally Hungary nonostante qualche problemino.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team con la sua Ford Fiesta R2T ha allungato a 6'05"2 su Marijan Griebel, approfittando della scelta di gomme sbagliata da parte del tedesco stamattina, il quale ha pagato già 51" nella prima PS di oggi.



Cais se la sta prendendo comoda dopo che il leader Miklós Csomós si era ritirato ieri e siccome le condizioni peggiorano, non c'è motivo di spingere.



Csomós è tornato in azione vincendo la prova di Nyíregyháza, così come Ohran Avciouglu (Peugeot 208 R2), che assieme a Burçin Korkmaz è quinto a 37' dalla vetta.



Nell'ERC Ladies’ Trophy incidente per Nabila Tejpar nella PS10, con l'inglese che ha centrato un albero capottandosi, ma uscendo illesa con Hugo Magalhães.

