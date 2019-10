Cais in grande forma in ERC3

Erik Cais ha mostrato le sue doti da rallista chiudendo per tre volte al secondo posto nei tempi della Classe ERC3 al Cyprus Rally.

Il ceco, che affronta la seconda stagione in questo sport e la prima a livello internazionale, è giunto secondo anche a Roma e Zlin con la sua co-pilota Jindřiška Žáková.



“E' fantastico aver centrato il secondo posto in ERC3 - ha detto il pilota dell'ACCR Czech Rally Team - Cipro è stata una sfida tostissima per me, Jindřiška, la nostra Fiesta e tutto il team. Le più grandi cose le ho imparate nelle ultime PS perché nella prima ho rotto il cambio e avevo solo la prima e la seconda marcia. Il motore si è surriscaldato, ma la Ford ha dimostrato di essere una macchina molto forte".



Cais ha guidato la Ford Fiesta R2T della squadra di Jaroslav Orsák, che a Cipro ha seguito anche Tomáš Kurka con la Ford Fiesta R5.

