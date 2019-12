Cais premiato dal Presidente FIA Jean Todt

Erik Cais ha brillato nel FIA European Rally Championship e il Presidente FIA Jean Todt lo ha premiato.

Il 20enne è stato eletto 'Talent of the Year' del FIA Central European Zone trofeo che viene dato ai giovani che si distinguono tra pista, rally e kart.



Il ceco, che dopo gli inizi con le mountain bike è passato alle auto, ha battuto Andrea Rosso (Formula 4) e il kartista Filip Jenič grazie al secondo posto centrato in ERC3 e il quarto dell'ERC3 Junior al volante della Ford Fiesta R2T preparata dalla Orsák Rallysport.



"Essere scelti tra i vari talenti del FIA Central European Zone è fantastico per me - ha detto Cais nella cerimonia di Tirana, in Albania - Lo considero una ricompensa per l'impegno. Jarek Orsák e il suo team hanno creduto in me dandomi l'occasione di fare ciò che mi piace, ho corso nell'ERC grazie all'ACCR Czech Team. che mi ha sostenuto economicamente e che ringrazio. Grazie anche alla mia co-pilota, Jindřiška Žáková, e ai miei sponsor YACCO, VP Racing Fuels, GPD, P1, SMR PLUS, oltre a tutti i miei fan. E ultimi, non ultimi, la mia ragazza e la mia famiglia per il supporto incredibile, non sarei qui senza di loro".



Orsák ha aggiunto: “Sono rimasto molto colpito quando il Presidente Todt ha consegnato il premio ad Erik. Dopo due anni è qui, recuperando dall'infortunio con le bici e ora è stato eletto FIA CEZ Talent of the Year. In queste due stagioni abbiamo seguito i progressi, tra diverse difficoltà e preoccupazioni, ma anche gioie in alcuni rally. Questo è un premio che va anche al team per il lavoro durissimo fatto nel progetto con Erik".



Tomáš Kunc, Segretario Generale del motorsport all'Autoclub of the Czech Republic, ha presenziato al gara: "Sono felicissimo che Erik sia stato eletto Talent of the Year 2019 del FIA Central European Zone, a confermare quanto ha raggiunto a livello internazionale quest'anno. Ho seguito la sua crescita e gli obiettivi conquistati, ringrazio lui e Jindřiška Žáková, il team Orsák Rallysport per la collaborazione con noi e confermo che proseguiremo anche il prossimo anno per continuare a perseguire gli stessi obiettivi e successi".



Operazione Rally2 partita per l'ERC 2020

Erik Cais ora proverà a passare ad una vettura Rally2 per la stagione 2020 del FIA European Rally Championship, con Jarek Orsák pronto a sostenerlo.



"Assieme a lui e all'ACCR stiamo lavorando per trovare gli sponsor che gli permettano di correre ancora nell'ERC, ma con una macchina più potente come una Rally2 - ha detto il manager ceco - Credo che riusciremo a trovare il budget in modo che la sua carriera prosegua a crescere.



Cais ha già corso con una Rally2 il Vančík Rallysprint Kopná di aprile e il Rallye du Var del mese scorso.

The post Cais premiato dal Presidente FIA Jean Todt appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.