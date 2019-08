Cais pronto per la sua gara di casa in ERC Junior

Erik Cais affronta il suo secondo Barum Czech Rally Zlín in carriera dopo anni di corse in mountain bike.

L'anno scorso il ceco era leader della Classe RC4 quando una foratura lo spedì indietro al quinto posto. Ora il pilota dell'ACCR Czech Rally Team si presenta forte del podio ottenuto a Roma e del bel risultato del Rally Rzeszów lo scorso weekend.



“Ho fatto il Rally Rzeszów lo scorso weekend, è stato un test utile per affinare l'assetto. Andava tutto bene fino a quando non abbiamo avuto qualche problema che ha danneggiato l'auto. Sarà una settimana piuttosto stressante, ci saranno tante persone che conosco e molte altre che verranno a vedermi. A Zlín ho debuttato l'anno scorso e penso che sia stato più facile di questo, dato che ora ci sono molti più rivali di livello. Mi auguro che piova, so come sono le strade in queste condizioni e per noi è un vantaggio".



Prima di Zlín, Cais, la sua co-pilota Jindřiška Žáková e il capo del team Jaroslav Orsák hanno preso parte ad un video girato nella sua scuola primaria (Střední průmyslová škola polytechnická) nel centro di Zlín.



Il video andrà in diretta Facebook alle 15;30.



Foto: Julian Porter/ERC Radio

