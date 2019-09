Cais pronto per un duro debutto a Cipro

Erik Cais è ancora in lizza per il titolo del FIA ERC3 e si è preparato bene per il durissimo Cyprus Rally.

Il ceco deve recuperare 59 punti al leader della Classe, Efrén Llarena, quando mancano due gare e - soprattutto - gli scarti da applicare, dunque il pilota dell'ACCR Czech Rally Team può ancora ottenere il primato con la sua Ford Fiesta R2T.



“Sono qui per fare esperienza, ma sarebbe bello prendere punti pesanti per l'ERC3 - ha detto Cais - Per me che vengo dalla bicicletta, questo rally in realtà non è così difficile... Sto scherzano, ovviamente!"



"E' tipo il Rallye du Var, ma sterrato. E' tutto curva dopo curva, non ci sono rettilinei e questa è la difficoltà maggiore perché devi essere fluido. Se arrivi alla fine in questo modo, puoi ottenere un bel risultato".

