Erik Cais può ancora classificarsi secondo in ERC3 nell'ultima gara del FIA European Rally Championship al Rally Hungary.

Il ceco dell'ACCR Czech Rally Team, alla prima stagione di rally internazionali, cercherà di ottenere un bel risultato a bordo della sua Ford Fiesta R2T, con la quale dovrà incrociare le armi contro la coppia della Toksport WRT, Orhan Avcioglu e Marijan Griebel, ingaggiato dalla squadra tedesca per vincere il titolo Team dell'ERC.



Miklós Csomós è un altro dei concorrenti da tenere d'occhio dopo l'ottavo posto firmato al Barum Czech Rally Zlín e dato che l'ungherese corre per le strade di casa con la Peugeot 208 R2 - con cui si è laureato Campione 2WD in patria - sarà ovviamente favorito, assieme al rumeno Eugen Caragui.



Efrén Llarena ha invece conquistato il titolo ERC3* a Cipro e quindi non sarà in gara in Ungheria.



*Soggetto a conferma FIA

The post Cais punta al secondo posto in ERC3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.